ضوء أخضر... هل يكون الإطار رافعة المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟

كشف نواب عن كتل سنية بان النائب محمود المشهداني حصل على تأييد الاغلبية فضلا عن منحه الضوء الاخضر من قبل قوى الاطار التنسيقي، بعد تغريدة للمشهداني أثارت ردود فعل مختلفةإليكم ما قاله بعض النواب إلى كادر السومرية.