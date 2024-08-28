هل تعاني من تنميل القدمين أثناء النوم؟ اكتشف الأسباب

أحد الأسباب الشائعة لتشعر بالخدر في القدمين هو الضغط على الأعصاب. هذا يمكن أن يحدث بسبب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، أو بسبب وضعية غير مريحة أثناء النوم. الضغط المتواصل يمكن أن يعيق تدفق الدم إلى الأعصاب، مما يؤدي إلى تنميل القدمين.يمكن أن تكون الأمراض العصبية مثل السكري أو التصلب المتعدد سببًا آخر. السكري يمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب السكري، حيث تتأثر الأعصاب في الأطراف، مما يؤدي إلى شعور بالخدر أو الوخز. أما التصلب المتعدد، فهو مرض يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم.نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين B12، يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة الأعصاب. فيتامين B12 يلعب دورًا حيويًا في وظيفة الأعصاب، ونقصه قد يؤدي إلى أعراض مثل التنميل وضعف العضلات.حالات مثل انسداد الشرايين أو تجلط الدم يمكن أن تؤثر على تدفق الدم إلى الأطراف، مما يسبب شعورًا بالخدر. هذه المشاكل تتطلب اهتمامًا طبيًا لتفادي المضاعفات الخطيرة.هو حالة تؤثر على الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي. يمكن أن تكون الأسباب متعددة وفق الدكتورة فرح الخياط، بما في ذلك التعرض للسموم، أو الالتهابات، أو إصابات الأعصاب.قد تساهم المشاكل الهيكلية في العمود الفقري أو الحوض في حدوث تنميل القدمين. الحالات مثل الديسك أو الانزلاق الغضروفي يمكن أن تضغط على الأعصاب التي تمتد إلى الأطراف السفلية، مسببةً الخدر.إذا كنت تعاني من تنميل متكرر أو دائم في قدميك، أو إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الألم الشديد، أو الضعف العضلي، أو فقدان التنسيق، فمن الضروري استشارة الطبيب. قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات لتحديد السبب الدقيق والعلاج المناسب.