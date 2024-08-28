هل تعاني من تنميل القدمين أثناء النوم؟ اكتشف الأسباب

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
على بعد مسافة من الحب
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصر تكشف حقيقة اكتشاف إصابات بـ"جدري القردة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498304-638604330700882471.jpg
هل تعاني من تنميل القدمين أثناء النوم؟ اكتشف الأسباب
خاص السومرية
2024-08-28 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
592 مشاهدة
هل استيقظت يومًا لتجد قدميك قد فقدتا الإحساس فجأة، وكأنهما غادرتا عالم الشعور؟ تنميل القدمين أثناء النوم هو تجربة شائعة، لكنها قد تكون أكثر من مجرد إزعاج عابر. قد يكون هذا الخدر دليلاً على حالة صحية أعمق أو مجرد نتيجة لعادات نوم غير صحية. في هذا المقال، سنستعرض الأسباب الأسباب المحتملة وراء تنميل القدمين أثناء النوم، وكيف يمكن أن يشير إلى مشكلات صحية معينة قد تحتاج إلى انتباهك، مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتيك" على قناة السومرية.
أسباب تنميل القدمين
الضغط على الأعصاب:
أحد الأسباب الشائعة لتشعر بالخدر في القدمين هو الضغط على الأعصاب. هذا يمكن أن يحدث بسبب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، أو بسبب وضعية غير مريحة أثناء النوم. الضغط المتواصل يمكن أن يعيق تدفق الدم إلى الأعصاب، مما يؤدي إلى تنميل القدمين.
الأمراض العصبية:
يمكن أن تكون الأمراض العصبية مثل السكري أو التصلب المتعدد سببًا آخر. السكري يمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب السكري، حيث تتأثر الأعصاب في الأطراف، مما يؤدي إلى شعور بالخدر أو الوخز. أما التصلب المتعدد، فهو مرض يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم.
نقص الفيتامينات:
نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين B12، يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة الأعصاب. فيتامين B12 يلعب دورًا حيويًا في وظيفة الأعصاب، ونقصه قد يؤدي إلى أعراض مثل التنميل وضعف العضلات.
مشاكل الدورة الدموية:
حالات مثل انسداد الشرايين أو تجلط الدم يمكن أن تؤثر على تدفق الدم إلى الأطراف، مما يسبب شعورًا بالخدر. هذه المشاكل تتطلب اهتمامًا طبيًا لتفادي المضاعفات الخطيرة.
الاعتلال العصبي المحيطي:
هو حالة تؤثر على الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي. يمكن أن تكون الأسباب متعددة وفق الدكتورة فرح الخياط، بما في ذلك التعرض للسموم، أو الالتهابات، أو إصابات الأعصاب.
المشاكل الهيكلية:
قد تساهم المشاكل الهيكلية في العمود الفقري أو الحوض في حدوث تنميل القدمين. الحالات مثل الديسك أو الانزلاق الغضروفي يمكن أن تضغط على الأعصاب التي تمتد إلى الأطراف السفلية، مسببةً الخدر.
متى يجب استشارة الطبيب؟
إذا كنت تعاني من تنميل متكرر أو دائم في قدميك، أو إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الألم الشديد، أو الضعف العضلي، أو فقدان التنسيق، فمن الضروري استشارة الطبيب. قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات لتحديد السبب الدقيق والعلاج المناسب.
لمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط
هنا
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ملفات نشرة الظهيرة على السومرية.. عقدة رئاسة البرلمان والتلاعب بالموازنة وهدم دور رسمية في بغداد
07:27 | 2024-08-28
جدال رئاسة البرلمان ومخالفات آلية اختيار السفراء في نشرة السومرية
11:46 | 2024-08-27
ملفات نشرة الظهيرة على السومرية.. مخالفات اختيار السفراء وتظاهرات البصرة
07:27 | 2024-08-27
نشرة السومرية.. شروط العفو العام وتضارب الانباء حول رئاسة البرلمان
12:22 | 2024-08-26
خاص السومرية
منوعات
علم وعالم
تنميل القدمين
الدكتورة فرح الخياط
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاكف نجم يقدم اعتذارا للشعب السعودي.. ما علاقة "حياة الماعز"؟
فن وثقافة
36.11%
09:42 | 2024-08-27
عاكف نجم يقدم اعتذارا للشعب السعودي.. ما علاقة "حياة الماعز"؟
09:42 | 2024-08-27
قرار محتمل في العراق.. لا زواج إلا بدورة "إجبارية" لمدة شهر و"شهادة تأهيل"
محليات
22.13%
02:59 | 2024-08-27
قرار محتمل في العراق.. لا زواج إلا بدورة "إجبارية" لمدة شهر و"شهادة تأهيل"
02:59 | 2024-08-27
هل يعطل العراق دوامه الرسمي في ذكرى ولادة الرسول (ص)؟
محليات
21.99%
11:54 | 2024-08-26
هل يعطل العراق دوامه الرسمي في ذكرى ولادة الرسول (ص)؟
11:54 | 2024-08-26
جريمة تهز الكويت
دوليات
19.77%
13:35 | 2024-08-26
جريمة تهز الكويت
13:35 | 2024-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
العراق في دقيقة
27-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-27
العراق في دقيقة
27-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-27
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٩٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-28
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
عشرين
مجلس النواب.. صراع الرئاسة وجدل العفو - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-27
العراق في دقيقة
27-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-27
العراق في دقيقة
27-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-27
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
لقطات
عندي رعاية يصير احصل منحة مدرسية؟ | الهوا الك 2024
17:00 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اخترنا لك
ملفات نشرة الظهيرة على السومرية.. عقدة رئاسة البرلمان والتلاعب بالموازنة وهدم دور رسمية في بغداد
07:27 | 2024-08-28
اغتيال بدم بارد: محام يُقتل برصاصتين في بغداد
03:39 | 2024-08-28
جنون العقارات في البصرة: أسعار المنازل تتخطى التوقعات!
03:36 | 2024-08-28
جريمة مروعة: العثور على طفلة مشنوقة ومُعذبة!
03:33 | 2024-08-28
بين الهجمات الإعلامية والواقع: البرلمان يطالب الحكومة بكشف الحقائق
03:24 | 2024-08-28
الدليمي: هناك أطراف خارج المكون السني تريد تعطيل اختيار رئيس للبرلمان
15:25 | 2024-08-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.