الحمض الكيتوني: القاتل الصامت وكيفية الوقاية منه

تحدث الحالة الكيتونية الحمضية غالبًا نتيجة لعدة عوامل، منها:يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للحمض الكيتوني، حيث أن نقص الإنسولين يمنع الجسم من استخدام الجلوكوز بشكل فعال، مما يؤدي إلى تكسير الدهون.الجوع الشديد أو الحميات الغذائية القاسية: يمكن أن تؤدي إلى نقص في الجلوكوز المتاح للجسم، مما يدفع الجسم إلى تكسير الدهون.إدمان الكحول: يمكن أن يسبب الحمض الكيتوني الكحولي بسبب اضطراب في أيض الكربوهيدرات والدهون.أمراض أخرى: مثل التهابات شديدة، الأزمات القلبية، أو الأمراض الكلوية يمكن أن تؤدي إلى حدوث الحمض الكيتوني.تشمل الأعراض الشائعة للحمض الكيتوني وفق الدكتورة فرح الخياط:بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.نتيجة فقدان السوائل الزائدة.بسبب نقص الطاقة المتاحة للجسم.نتيجة تراكم الأحماض في الدم.حيث قد تصبح النفسية عميقة وسريعة لتعويض الحموضة العالية.رائحة حلوة مميزة بسبب الكيتونات.في الحالات الشديدة، قد يتطور الأمر إلى غيبوبة.يعتمد التشخيص على فحص الدم والبول للكشف عن مستويات الكيتونات والجلوكوز والأحماض في الدم. تعتبر هذه الاختبارات حيوية لتأكيد الحالة وتحديد مدى خطورتها.يتطلب العلاج تدخلاً طبياً فورياً، ويتضمن:السوائل الوريدية: لتعويض فقدان السوائل ومنع الجفاف.الإنسولين: لخفض مستويات السكر في الدم ومنع المزيد من تكوين الكيتونات.الكهارل (الإلكتروليتات): لتعويض فقدان المعادن الضرورية مثل البوتاسيوم والصوديوم.المراقبة المستمرة: لمتابعة تطور الحالة وضمان استجابة الجسم للعلاج.يمكن الوقاية من الحمض الكيتوني من خلال:عبر استخدام الأدوية الموصوفة والمتابعة الدورية مع الطبيب.وتجنب الحميات القاسية.لضمان بقائها ضمن الحدود الطبيعية.لضمان التعرف على الأعراض المبكرة والتدخل الفوري.الحمض الكيتوني حالة طبية خطيرة يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم تُعالج بسرعة. من الضروري معرفة أسبابه وأعراضه وطرق علاجه والوقاية منه، خاصة للأشخاص الذين يعانون من داء السكري. إدارة داء السكري بشكل فعال، والالتزام بنظام غذائي صحي، ومراقبة مستويات الجلوكوز يمكن أن تساهم بشكل كبير في الوقاية من هذه الحالة الخطيرة.