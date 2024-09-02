رائحة البول الكريهة... مؤشر لأمراض خطيرة

فالبول الذي يحتوي على الكثير من الماء والقليل من الفضلات لا رائحة له وإذا وُجدت تكون خفيفة جداً. أما البول الذي يحتوي على الكثير من الفضلات والقليل من الماء، والذي يُسمى بولاً مركزًا، فتكون له رائحة قوية ناتجة عن غاز يُسمى الأمونيا. لمعرفة المزيد عن أسباب رائحة البول الكريهة تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض عبر "السومرية".أسباب غير مرضية- أطعمة وأدوية: يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة والأدوية، مثل الهليون أو فيتامينات معينة، إلى ظهور رائحة للبول، حتى عند تناولها بكميات قليلة.- الجفاف: الحاجة الى شرب المزيد من الماء- تغيير في النظام الغذائي ومكوناتهمؤشر لأمراض خطرةفي بعض الأحيان، تكون رائحة البول الكريهة مؤشراً لحالة طبية أو مرض ما، مثل:- التهاب المهبل الجرثومي: يحدث هذا النوع من الالتهاب عندما يختل توازن مستويات البكتريا الطبيعية وتتكاثر في هذه المنطقة من الجسم.- التهاب المثانة أو المسالك البولية: يمكن معرفة ذلك من خلال فحوص البول التي ستكشف عن وجود بكتيريا في البول. وتتم معالجتها من خلال المضادات الحيوية.- الحماض الكيتوني السكري: حيث تكون في الجسم مستويات عالية من أحماض الدم تسمى الكيتونات- التهاب الكلى: أحد أنواع عدوى الجهاز البولي، تظهر في الأنبوب الذي يحمل البول من الجسم أو في المثانة. ويمكن أن تنتقل العدوى إلى إحدى الكليتين أو كلتيهما. وتحتاج إلى تدخل علاجي عاجل.- الحصى في الكلى: أجسام صلبة تتشكل داخل الكلى وتتكون من مواد كيميائية في البول.- اضطراب الأيض: مشكلة في كيفية تحويل الجسم الطعام إلى طاقة.- داء السكري: ويأتي في مرحلة متقدمة في حال لم يتلقى المريض العلاج.الى ذلك، يمكن أن تحصل الإلتهابات في البول بسبب تدخلات جراحية أو طبّية تنتقل بسببها البكتيريا من الأمعاء الى المثانة وتسبب رائحةً كريهة بالبول.لذا لا تهملوا رائحة البول الكريهة وسارعوا في إجراء الفحوص اللازمة لأنها مؤشرٌ مهمّ لصحّتكم.