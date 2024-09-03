"الأحوال الشخصية" يفقد جلسة مجلس النواب نصابها.. ماذا قال النواب؟

تسببت الخلافات على بعض فقرات جدول الأعمال بين النواب وخاصة قانون الأحوال الشخصية إلى تصاعد لغة الخلافات السياسية داخل البيت التشريعي من جديد مما أدى لتأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار اخر، بعد فقدان النصاب.شاهد ماذا قال النواب للسومرية في هذا التقرير.