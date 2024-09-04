نشرة السومرية.. خفايا سرقة القرن وجدلية القوانين وعقد ميناء الفاو مع شركة صهيونية

# رئيس هيئة النزاهة يكشف خفايا سرقة القرن ويطالب البرلمان باستضافته#الحسيني يكشف للسومرية توقيع عقد ميناء الفاو مع شركة يديرها الكيان الصهيوني#القوانين الجدلية تعطل جلسات البرلمان .. العفو والاحوال يجتمعان في سلة واحدة#حملات امنية لجمع الاسلحة في .. والاطاحة بتجار مخدرات في ثلاث محافظاتشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر