نشرة السومرية.. التجاوز على القضاء ومحاكمة سراق القرن علنيا

اليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس، 5 ايلول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• حكم ثان علي زيد الطالقاني .. والسجن سبع سنوات لمستشار الكاظمي



• الشمري تكشف للسومرية تفاصيل تعديل قانون الاحوال وتحدد سن زواج القاصرات



• نفوق مفاجئ للحمام يثير الحيرة في .. وجهات حكومية تحقق بالامر



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• المالكي يحذر من التجاوز على القضاء والسلطات .. والسيد الحكيم يدعو الى محاكمة سراق القرن علنيا• حكم ثان علي زيد الطالقاني .. والسجن سبع سنوات لمستشار الكاظمي• الشمري تكشف للسومرية تفاصيل تعديل قانون الاحوال وتحدد سن زواج القاصرات• نفوق مفاجئ للحمام يثير الحيرة في .. وجهات حكومية تحقق بالامرشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا