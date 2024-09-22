ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح؟

يحتوي على الصوديوم والكلوريدوهما مهمان لوظائف الجسمالتوقف عن تناول قد يؤدي إلى:زيادة مقاومة الإنسولين:قد يرتفع السكر في الدممما يزيد من خطر الإصابة بالسكريقصور القلب والوفاة:اتباع غذائي منخفض الصوديوميؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغيةزيادة مستويات الكوليسترول:قد يرتفع والدهون الثلاثيةمما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلبخطر الوفاة لمرضى السكري:تقليل الصوديوم قد يزيد من خطر الوفاةلدى مرضى السكريانخفاض مستويات الصوديوم:قد يتسبب في أعراض مشابهة للجفاف مثل الصداعوقد يصل إلى الوفاة في الحالات الشديدةأما أعراض الإفراط في تناول الملح:انتفاخ واحتباس السوائلضغط الدمعطش شديد وكثرة التبولصعوبة في النومنصائح لتقليل الملح:تناول اللحوم الطازجة بدلاً من المعلبةتجنب الخضراوات المجمدة والصلصات الجاهزةخفف من استهلاك المخللات والمقبلات المالحةتجنب استخدام مكعبات المرق