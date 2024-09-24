نشرة السومرية.. ترحيب نيابي بالتحقيق في فساد بوابة العراق السكني وتحرك رسمي وشعبي لإسناد لبنان

#الانتهاكات الصهيونية تتواصل في .. ارتفاع عدد الضحايا واستمرار لقوافل النزوح#العراق يفتح باب المساعدات الانسانية الى .. ويدعو لقمة عربية اسلامية لوقف العدوان#ترحيب نيابي بالتحقيق في فساد ملف بوابة السكني وكشف مغالاة بمشاريع استثمارية#ضبط اكثر من ستمئة جهاز اتصال داخل السجون .. والاطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات