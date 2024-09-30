تشييع رمزي مهيب للسيد الشهيد "حسن نصر الله" في الكاظمية

بعد الاعلان عن استشهاد السيد حسن نصر الله، شهدت شوارع الكاظمية في بغداد تشييعا رمزيا للسيد الشهيد؛ غضب واستياء وصيحات تعزية ونعش رمزي حمل على الاكتاف، فيما اكد مواطنون دعمهم الكامل للبنان وما يمر به من كارثة انسانية.حناجر هتفت برفضها للجريمة في هذا التقرير من السومرية.