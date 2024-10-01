نواب: تحديد موعد لانسحاب قوات التحالف نجاح دبلوماسي حكومي كبير

اشواط من التفاهمات بين الحكومة وقوات توجت بموعد ثابت لانهاء التواجد عبر بوابة الدبلوماسية التي خاضها المفاوض لاشهر عدة، وهو ما نال ثناء برلمانيا سيما وان اسباب تواجد هذه قد زالت.

نواب كشفوا بان اتفاق الانسحاب لم يأت من فراغ، وانما هو نتاج عمل لجان مشتركة لعدة اشهر عدة، معتبرين قانونا يحتم على الطرفين الالتزام به.