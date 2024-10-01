الزيدي: لا علاقة لنا بقصف قاعدة عين الأسد وفيكتوريا وأمريكا تحاول خلط الاوراق

وقال الزيدي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه الفضائية، انه "نطالب بتوسيع تجريم التطبع مع إسرائيل ليشمل الدول المطبعة مع إسرائيل وعلى ان تكون مقاطعتنا للدول التي تتعامل مع إسرائيل تجاريا وتصدر المواد التجارية الى العراق".وأضاف: "الموضوع الأهم هو اتهامنا بما حصل في وقاعدة فيكتوريا لا علاقتنا به ابدا ونتهم أمريكا بالوقوف وراء ذلك لخلط الأوراق وتشتيت النسيج العراقي من خلال اثارة الفتنة"، موضحا ان "الجميع لا يثق بانسحاب أمريكا من وتحاول من خلال هذه الاحداث ان تجد للبقاء في العراق".وأشار الزيدي الى ان "طوفان الأقصى جاء مفاجئا وأربك الاستخبارات الأجنبية وجعلها تتخبط في قراراتها"، مؤكدا ان "الحرب الحالية ستتسع وستشمل جميع الأطراف في الشرق الأوسط".وبين ان "إسرائيل تعلن دائما انها تريد تدمير الدول التي لم تطبع معها، ونحن في فصائل المقاومة فهمنا هذا ونحن سنقف في وجه هذا التدمير الذي تنوي إسرائيل تطبيقه بحسب اعلان نتنياهو في الأمم المتحدة"، مؤكدا ان "المقاومة هي من حمة الدولة من خلال تطبيق توجيهات المرجعية في مواجهة الإرهاب".ولفت الزيدي الا ان "المقاومة قررت ان تستبق الزمن وتقف في وجه المخطط الإسرائيلي الذي يهدف الى تدمير دول محور المقاومة"، مبينا ان "الموقف الحكومي كان واضحا تجاه القضية الفلسطينية وما يجري في لبنان ونحن نثمن ذلك".