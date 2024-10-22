ملفات نشرة السومرية.. مهلة الإطار ونتائج انتخابات كردستان ومقتل والي داعش في العراق

- لغاية السبت.. الإطار التنسيقي يمنح القوى السنية مهلة لحسم رئاسة .. وترجيحات نيابية بالحسم- بعد اعلان النتائج الاولية.. الديمقراطي يحصد اعلى الاصوات بانتخابات الاقليم.. والمسؤولون يأملون بتأسيس برلمان فعال- بعملية مشتركة لمكافحة الإرهاب والأمن الوطني.. السوداني يعلن مقتل والي بعصابات وثمانية من معاونيه- تتابعون.. قطار قد لايرى النور.. والاسباب تعزى الى تعارض تصميمه الأساس مع المجسرات الجديدة- غارات عنيفة تستهدف محيط الحريري في بيروت.. وتهديدات متبادلة بين والكيان الصهيوني