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ملفات نشرة السومرية.. مهلة الإطار ونتائج انتخابات كردستان ومقتل والي داعش في العراق
خاص السومرية
2024-10-22 | 07:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
688 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الثلاثاء 22 تشرين
الأول
2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.
- لغاية السبت.. الإطار التنسيقي يمنح القوى السنية مهلة لحسم رئاسة
البرلمان
.. وترجيحات نيابية بالحسم
- بعد اعلان النتائج الاولية.. الديمقراطي يحصد اعلى الاصوات بانتخابات الاقليم.. والمسؤولون يأملون بتأسيس برلمان فعال
- بعملية مشتركة لمكافحة الإرهاب والأمن الوطني.. السوداني يعلن مقتل والي
العراق
بعصابات
داعش
وثمانية من معاونيه
- تتابعون.. قطار
بغداد
قد لايرى النور.. والاسباب تعزى الى تعارض تصميمه الأساس مع المجسرات الجديدة
- غارات عنيفة تستهدف محيط
مستشفى
الحريري في بيروت.. وتهديدات متبادلة بين
ايران
والكيان الصهيوني
>>
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