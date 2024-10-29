اربيل تحتضن فعاليات ملتقى "ميري" السياسي لمناقشة قضايا الاقليم والعراق

داخل انطلقت فعاليات ملتقى بمشاركة مئات الأكاديميين والمسؤولين الى جانب الباحثين والصحفيين، لمناقشة قضايا والعراق وسط المتغيرات الإقليمية، ليشمل الملتقى جلسات نقاش بحضور مسؤولينَ محليينَ ودبلوماسيينَ أجانب.ويهدف مؤتمر لتعزيز الحوار والاستقرار بالمنطقة، حيث استضاف شخصيات مرموقة لتأكيد أهمية النقاش المتبادل في دعم السلام والاستقرار بالعراق والشرق .