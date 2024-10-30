الجبوري يكشف: 55 نائبا لن يحضروا جلسة الغد

كشف رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، الأربعاء، أن 55 نائبا لن يحضروا جلسة الغد، وفيما أشار الى أن القوى الشيعية استحوذت على منصب رئيس تحت عنوان الرئيس بالإنابة، اعتبر أن إقصاء محمد الحلبوسي تم "بقرار إيراني".

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، إن "القوى الشيعية استحوذت على المنصب تحت عنوان الرئيس بالإنابة وهي نفسها تشعر بالحرج أمام الدولي"، مؤكداً أن "لديهم قرار أن يأتوا بسني إطاري بانتمائه".

وأضاف "حددوا موعد الجلسة ولم يسألوا السنة"، مشيراً الى أن "سنة الإطار سوف يحضرون الداعمين لمرشح الإطار".

ولفت الجبوري الى أن "55 نائبا يمثلون الأغلبية السنية لن يحضروا احتجاجا على عدم التشاور"، مشددا بالقول "لا يعرف من رشح المشهداني وهو لم يتصل بالقوى السنية".

وأكد أن "الحلبوسي اقترح على القوى السنية أي من تقدم او هو يختار"، مضيفا أن "زياد الجنابي مرشح قوى سنية".

واعتبر رئيس حزب الوطن أن "الحلبوسي أقصي بقرار إيراني وبمباركة من قوى الإطار"، مردفا أن "قرار اقصاء الحلبوسي هو مخالف للدستور"، واصفا قرارات المحكمة الاتحادية بـ"المتناقضة".

وبشأن قانون العفو العام، قال الجبوري، "لا نريد قانون العفو بل إنصاف المظلومين"، مضيفا أن "الشيعة هم من يريد القانون لإخراج الفاسدين".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الخميس، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد له خلفا لمحمد الحلبوسي الذي أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني 2023، إنهاء عضويته كنائب ورئيس للبرلمان.