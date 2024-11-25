متلازمة طور النوم المتأخر.. الأسباب والأعراض

طور النوم المتأخر هو أحد اضطرابات النوم التي تؤثر على ساعة النوم الداخلية التي تُعرف أيضًا باسم الساعة البيولوجية. فالأشخاص المصابون باضطراب النوم تتأخر مواعيد نومهم ساعتين أو أكثر عن مواعيد النوم المعتادة، ما يجعلهم ينامون متأخرًا، وبالتالي يستيقظون متأخرًا. وبذلك يصعب عليهم الاستيقاظ في الموعد المناسب للذهاب إلى العمل أو المدرسة. ويُعرف طور النوم المتأخر أيضًا باسم اضطراب طور النوم واليقظة المتأخرين، فلنتعرف سويا على أهم أسبابه مع د. فرح في بيوتيك الذي يعرض كل على شاشة .

الأعراض

ينام الأشخاص الذين يعانون من تأخر طور النوم ويستيقظون في وقت متأخر عما يريدون وفي وقت متأخر عن أوقات النوم والاستيقاظ المعتادة. وتتأخر أوقات النوم والاستيقاظ لمدة ساعتين على الأقل وقد تتأخر لمدة تتراوح من 3 إلى 6 ساعات. فعلى سبيل المثال؛ قد ينام الأشخاص الذين يعانون من تأخر طور النوم بانتظام في الساعة 3 صباحًا ويستيقظون في الساعة 10 صباحًا.





تكون أعراض هذه الحالة مستمرة، وتستمر ثلاثةَ أشهر على الأقل وأحيانًا يصل الأمر إلى سنوات. وتشمل الأعراض:



- عدم القدرة على النوم في وقت النوم المعتاد، أو ما يُعرف بالأرق.

- صعوبة الاستيقاظ صباحًا في وقت الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

- النُّعاس الشديد خلال النهار.

- صعوبة البقاء يقظًا خلال ساعات النهار. ينام الأشخاص الذين يعانون من تأخر طور النوم ويستيقظون في وقت متأخر عما يريدون وفي وقت متأخر عن أوقات النوم والاستيقاظ المعتادة. وتتأخر أوقات النوم والاستيقاظ لمدة ساعتين على الأقل وقد تتأخر لمدة تتراوح من 3 إلى 6 ساعات. فعلى سبيل المثال؛ قد ينام الأشخاص الذين يعانون من تأخر طور النوم بانتظام في الساعة 3 صباحًا ويستيقظون في الساعة 10 صباحًا.تكون أعراض هذه الحالة مستمرة، وتستمر ثلاثةَ أشهر على الأقل وأحيانًا يصل الأمر إلى سنوات. وتشمل الأعراض:- عدم القدرة على النوم في وقت النوم المعتاد، أو ما يُعرف بالأرق.- صعوبة الاستيقاظ صباحًا في وقت الذهاب إلى العمل أو المدرسة.- النُّعاس الشديد خلال النهار.- صعوبة البقاء يقظًا خلال ساعات النهار.

الأسباب

يحدث اضطراب طور النوم المتأخر نتيجة عدم تزامن الساعة الداخلية للشخص مع البيئة. تسمح الساعة الداخلية بمعرفة الوقت المناسب للنوم الاستيقاظ. وتعمل ساعتك الداخلية، التي يُطلق عليها "النظم اليوماوي"، على مدار 24 ساعة. وتؤثر الإشارات البيئية في دورة النوم والاستيقاظ، وتشمل هذه الإشارات الضوء والظلام وتناول الطعام والأنشطة البدنية.



ولا يزال السبب الحقيقي وراء اضطراب طور النوم المتأخر غير معروف. لكن النظم اليوماوي قد يتأخر لدى المراهقين لأسباب بيولوجية. فالبقاء مستيقظًا لأداء الواجبات المنزلية أو مشاهدة التلفزيون أو تصفح الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى تفاقم اضطراب طور النوم المتأخر.





وقد تتضمن خطة العلاج ما يلي:



تحسين عادات النوم: يمكن تحسين عادات النوم بإدخال تعديلات على نمط الحياة للوصول إلى النوم الصحي. لاتباع عادات النوم الصحي، احرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد محددة، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. ومن الأفضل تجنب نوم القيلولة أثناء النهار. لا تتناول الكافيين أو الكحول قبيل وقت النوم. وتجنَّب تدخين التبغ.



كما تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تحسين جودة النوم، ولكن ينبغي الانتهاء منها قبل حلول موعد النوم بساعتين على الأقل. ومن المستحسن أيضًا عدم القيام بأي أنشطة منبهة قبيل موعد النوم. فلا تستخدم الفراش إلا للنوم.



مكملات الميلاتونين: يؤدي هرمون الميلاتونين دورًا مهمًا في دورة النوم والاستيقاظ. وقد يصف لك الطبيب تناول أحد مكملات الميلاتونين في بداية المساء لضبط ساعة النوم الداخلية للمساعدة على النوم مبكرًا.

العلاج الزمني: يصف الأطباء لبعض الأشخاص نوم يتضمن تأخير وقت النوم بمقدار ساعة أو ساعتين ونص كل ستة أيام وصولاً إلى موعد النوم المستهدف. وبعد ذلك يجب الالتزام بمواعيد النوم المحددة.

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