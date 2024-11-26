السلطة التشريعية... الكتل تتجاوز الخلافات وتستأنف الجلسات بغياب القوانين الجدلية وبحضور الموازنة













بعد مرور أكثر من نصف الفترة المحددة لتمديد تمديد الفصل التشريعي تعود جلسات بعد تجاوز خلافات الكتل السياسية، بجدول اعمال يخلو من القوانين الجدلية ويشهد ادراج تعديلات قانون الموازنة.