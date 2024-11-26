نشرة السومرية.. شبهات تطارد وزير الدفاع ومساع لتعديل قانون الموازنة

# ضمن سلسلة شبهات عقود التسليح.. تسجيل مغالاة بشراء منظومة دفاعية.. وضغوط سياسية تمنع استجواب الوزير# ينهي القراءة الأولى لقانون تعديل الموازنة، ويصوت على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد# تحديد الثاني من الشهر المقبل موعدا لانعقاد برلمان الاقليم، وتشكيل لجان للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة# في .. تلكؤ بمشاريع الاسبانية المختصة بتأهيل السكنية.. وصدور توصية للتدقيق باعمالها