الاستقطاع الإجباري ونقص أدوية أمراض السرطان.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- واسبانيا يبحثان تأسيس شراكة شاملة.. ويستعدان لتوقيع مذكرات تفاهم تتعلق بالامن والطرق والاقتصاد- توجه برلماني لتفعيل القوانين المعطلة.. وتحذيرات من ضغوط سياسية تمنع الاستجواب- عقب استقطاع مبالغ من رواتبهم، المتقاعدون يبدون استياءهم من الاسلوب الاجباري رغم الطوعية- نقص حاد بادوية الامراض السرطانية بمستشفيات .. المرضى يلجأون الى الصيدليات الخاصة وتجار السوداء- اللبناني ينتشر في مناطق تطبيقا لاتفاق وقف الحرب.. وتسجيل اول خرق من قبل الاحتلال