نشرة السومرية.. الفساد ينخر مشاريع الديوانية والاحتلال الاسرائيلي يخرق اتفاق وقف النار

• برعاية وسانشيز.. واسبانيا يوقعان سبع مذكرات تفاهم، ويتفقان على تأسيس شراكة شاملة• في ظل التوجه لاغلاق منصة بيع .. مخاوف من هيمنة مصارف خارجية على الحوالات.. وحدوث ازمة غلاء• الفساد ينخر المشاريع الخدمية في .. سماسرة يتسترون على الفاسدين، ويمنعون محاولات كشفهم• الاحتلال الصهيوني يخرق وقف باستهداف منشأة لحزب الله، ولبنان يعلن حصيلة ضحاياه