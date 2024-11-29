العراق يوطد علاقاته مع دول العالم

زيارة ... اشادات محلية ودولية بتحرك لتقوية علاقاته مع الجانب الاوروبي





سلسلة علاقات وطيدة مع بلدان العالم، مسارات تتجه الحكومة نحوها من اجل عقد التفاهمات وتبادل الدعم والامني والتجاري وبقية الاصعدة