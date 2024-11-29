تحرك برلماني لتفعيل القوانين المعطلة ومخاوف من ضغوط سياسية

الرقابة والتشريع... توجه برلماني لتفعيل القوانين المعطلة وتحذيرات من ضغوط سياسية تمنع الاستجواب





يسعى لتفعيلِ دورِه التشريعي والرقابي عبر تقديم تقارير مفصلة بالقوانينِ المعطلة لرئاسة البرلمان، فيما تتصاعد التحذيرات من احتمالية عرقلة الدورِ الرقابي من خلال منعِ بعض الاستجوابات.