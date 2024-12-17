رسائل أمامية تلوح بالعقوبات: لانهاء تواجد الفصائل!

عقوبات دولية جديدة قد تطال بعد رسائل الامم التي قضت بضرورة ترميمِ العملية السياسية وانهاء تواجد الفصائل بجميع اشكالها، وقد لحت الرسائل بفرض عقوبات تطال بحال عدم الاستجابة.ماذا قال مراقبون في الشأن لكادر بشأن هذا الملف؟ إليكم هذا التقرير!