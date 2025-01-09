اربيل وساطة كردية... البارزاني يدخل على خط التهدئة في جبهة الشمال السوري

تسارعُ الاحداثِ في الشمالِ السوري دفع قياداتِ الحزبِ الديموقراطي الكردستاني للعبِ دورِ الوسيط لنزعِ فتيلِ ازمةٍ باتت تشتعلُ بين اكراد وتركيا بما ينسجمُ ومصلحةِ الاقليم ومنعِ تمددِ الاحداثِ الى جبالِ .. تقرير العادلي