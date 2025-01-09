أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تمديد ولاية مجلس المفوضين وتلويح الكرد بالانسحاب والإخفاق باختيار الرئيس اللبناني

- السوداني يختتم زيارة .. الزيارة تضمنت لقاء كبار المسؤولين وبحث تعزيز وتنسيق المواقف- يمدد ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة سنتين، والرئاسات تبحث استعدادات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة- الكرد يلوحون بالانسحاب من العملية السياسية والمناصب الحكومية.. والاسباب تتعلق باستمرار ازمة رواتب الاقليم- اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم حصول مرشحه الوحيد على ثلثي الاصوات.. ويستعد لجولة ثانية