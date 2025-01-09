المعترضون على حكومة كركوك يرفضون الاعتراف!

بانتظار قرار الاتحادية .. المعترضون على الحكومة المحلية يرفضون الاعتراف





الصراع بين الحزبين الكرديين بظلاله على استقرار وعمل الحكومة المحلية لمحافظة التي تم الاعتراف بها من قبل رئاسة الجمهورية رغم اعتراض اكثر من جهة على تشكيلها.. تقرير الوزان