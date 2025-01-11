البطالة تتربص بالشباب العراقي... واستياء من الشركات الخاصة!

اتخذت قرارًا بإيقاف التعيينات لمدة ثلاث سنوات نتيجة الأزمات المالية، مما دفع الكثيرين للتوجه نحو العمل في القطاع الخاص. ومع ذلك، أعرب خريجو السنوات الأخيرة في عن استيائهم من ممارسات بعض شركات القطاع الخاص التي لم تلتزم بالقوانين والضوابط التي تفرضها وزارة العمل، إضافة إلى فرض شروط توظيف وصفوها بأنها شبه تعجيزية.ماذا قال خريجون من طلاب الهندسة لكادر في هذا التقرير؟