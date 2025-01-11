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عضو بالإطار يتحدث عن “هدنة” بين الفصائل والحكومة: ترامب لن يصبح رئيساً لأمريكا

خاص السومرية

2025-01-11 | 14:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عضو بالإطار يتحدث عن “هدنة” بين الفصائل والحكومة: ترامب لن يصبح رئيساً لأمريكا
2,727 مشاهدة

كشف عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، السبت، عن هدنة غير معلنة بين الحكومة العراقية والفصائل، فيما اشار إلى أن دونالد ترامب لن يصبح رئيساً للولايات المتحدة رغم فوزه مؤخراً على منافسه جو بايدن.

وقال الحياني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحشد الشعبي أفشل مشروع تقسيم العراق الذي كانت تسعى إليه أطراف دولية، موضحاً أن الحشد أصبح خَطراً كبيراً على المشروع الصهيوني في المنطقة".

وأضاف أن "إيران ستكون أكثر المتضررين من المشروع التقسيمي الذي تدعمه بعض الدول الغربية، مؤكداً أن أميركا تسعى دائماً إلى حل الفصائل وليس الحشد الشعبي".

وأشار الحياني إلى أن تأخير صرف رواتب الموظفين في العراق يأتي ضمن “عقوبات أميركية غير معلنة” تهدف إلى الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته.

وأكد أن "المقاومة في العراق لم تنتهِ، وأن محور المقاومة ما يزال قائماً بقوة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تخوض حروباً بجيوشها التقليدية بعد الآن، بل ستعتمد على أدوات أخرى".

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، كشف الحياني أن تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يمتلك معسكرات في الأنبار، وأن زعيم تنظيم “النصرة” أبو محمد الجولاني يحاول تفجير مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا.

وفي حديثه عن التسريبات الصوتية المنسوبة إلى قائد حشد الأنبار، أكد الحياني أن الهجمة ضد قائد الحشد مدروسة وممنهجة من قبل أطراف تسعى إلى إضعاف الحشد الشعبي.

وأضاف أن هناك شكوكاً حول صحة البصمة الصوتية المنسوبة لقائد الحشد هناك.

وختم الحياني حديثه قائلاً إن "ترامب لن يصبح رئيساً للولايات المتحدة مجدداً"، رغم فوزه مؤخراً على منافسه جو بايدن بالانتخابات الامريكية.
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