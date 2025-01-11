عضو بالإطار يتحدث عن “هدنة” بين الفصائل والحكومة: ترامب لن يصبح رئيساً لأمريكا

وقال الحياني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحشد أفشل مشروع تقسيم الذي كانت تسعى إليه أطراف دولية، موضحاً أن الحشد خَطراً كبيراً على المشروع الصهيوني في المنطقة".وأضاف أن "إيران ستكون أكثر المتضررين من المشروع التقسيمي الذي تدعمه بعض الغربية، مؤكداً أن أميركا تسعى دائماً إلى حل الفصائل وليس الحشد الشعبي".وأشار الحياني إلى أن تأخير صرف رواتب الموظفين في يأتي ضمن “عقوبات أميركية غير معلنة” تهدف إلى الضغط على محمد شياع السوداني وحكومته.وأكد أن "المقاومة في لم تنتهِ، وأن محور المقاومة ما يزال قائماً بقوة، مشدداً على أن لن تخوض حروباً بجيوشها التقليدية بعد الآن، بل ستعتمد على أدوات أخرى".وفيما يتعلق بالوضع الأمني، كشف الحياني أن تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يمتلك معسكرات في الأنبار، وأن زعيم تنظيم “النصرة” أبو محمد الجولاني يحاول تفجير مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا.وفي حديثه عن التسريبات الصوتية المنسوبة إلى قائد حشد الأنبار، أكد الحياني أن الهجمة ضد قائد الحشد مدروسة وممنهجة من قبل أطراف تسعى إلى إضعاف الحشد .وأضاف أن هناك شكوكاً حول صحة البصمة الصوتية المنسوبة لقائد الحشد هناك.وختم الحياني حديثه قائلاً إن "ترامب لن يصبح رئيساً للولايات المتحدة مجدداً"، رغم فوزه مؤخراً على منافسه جو بايدن بالانتخابات الامريكية.