أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. الزيارة الرجبية وشبهات الفساد في عقود الموانئ العراقية

# لاحتوائِها على شبهاتِ فساد.. الحسيني يكشفُ عن تشكيلِ لجنةٍ من المستشارين لمتابعةِ عقودِ الموانئِ العراقية# بتصريحاتٍ صادمة .. رئيسُ لجنةِ النزاهةِ في الديوانية يؤكدُ استحواذَ فصيلٍ مسلح ٍ على مشاريعَ تتجاوزُ قيمتُها ثلاثَمئةِ مليارِ دينار# مع اقترابِها من الذروة .. الزائرون يواصلون المسيرَ نحو مدينةِ الكاظمية , واشاداتٌ بالخدمةِ التي تقدمُها المواكب# الاحتلالُ يُجبرُ الافَ الفلسطينيين على النزوحِ من جنين .. ومجلسُ يؤكدُ على ادامةِ وقفِ اطلاقِ النارِ في غزة