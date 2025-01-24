معرض دولي للتسوق بمشاركة سبع دول... فرصة لدعم الاقتصاد الوطني

افتُتح في محافظة معرض دولي للتسوق بمشاركة سبع دول، حيث يهدف المعرض، بحسب المختصين، إلى التعريف بالمنتجات المحلية وتشجيع الصناعات الوطنية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.كادر تحدث إلى مدير معرض الدولي. تابعوا هذا التقرير!