نشرة السومرية.. حادثة الرميلة وجدل العفو العام وفساد المشاريع بالديوانية

# حشود الزائرين تواصل السير لاحياء ذكرى استشهاد الامام عليه السلام.. واستنفار امني وخدمي على طول الطرق# شرط عدم شمول الارهابيين والفاسدين.. الحسيني يكشف عن وجود اغلبية نيابية تؤيد تمرير قانون العفو العام# حكومة تكشف عن استحواذ فصيل مسلح على مشاريع بالمليارات، وتستعد لتحويل ملف الشركة الاسبانية الى# اخماد حريق هائل في حقل الرميلة.. ونفط تؤكد: الحريق اندلع بخزان كان خاضعا للصيانة لمدة سنة