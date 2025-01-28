السومرية تفتح ملف شركة IQ.. اخطبوط فساد يجتاح الاتصالات والعراق الخاسر الأكبر

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سوريا تبدأ إصدار جوازات سفر جديدة.. حديث عن تعديلات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السومرية تفتح ملف شركة IQ.. اخطبوط فساد يجتاح الاتصالات والعراق الخاسر الأكبر

خاص السومرية

2025-01-28 | 07:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية تفتح ملف شركة IQ.. اخطبوط فساد يجتاح الاتصالات والعراق الخاسر الأكبر
1,818 مشاهدة

السومرية نيوز ـ خاص

على طاولة رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة وقاضي النزاهة ملف خطير يشوبه الفساد داخل وزارة الاتصالات مرة أخرى، بعد الضجة الكبيرة التي حدثت عقب الكشف عن تعاقد الوزيرة الحالية مع شركة متهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنيت من خارج البلد، شركة IQ صاحبة الاذرع الطويلة والمصالح المترابطة بحسب مراقبين، خرجت من قائمة العقوبات بقرار من هيام الياسري التي ادرجتها على القائمة في وقت سابق، لكن القرار قد تمت بعد إتمام التعاقد معها بملغ يقدر بـ 910 مليار دينار عراقي.

وتوغلت الشركة في الوزارة لتحصل على العقود من خلال الاجتماعات المغلقة والبعيدة عن الإعلام لكي يكون الخاسر الأكبر من هذه المعادلة هو العراق، بظل الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة بحسب مراقبين.

*الاستجواب

تنتظر لجنة النقل والاتصالات موافقة رئاسة البرلمان وتحديد موعد استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري بحسب رئيسة اللجنة زهرة البجاري.

وتقول البجاري في حديث للسومرية نيوز، ان "إجابات الوزيرة خلال الاستجواب السابق لم تكن مقنعة ونعمل على إيجاد إجابات مقنعة للعديد من التساؤلات المبهمة المسجلة على الوزارة لتحديد التصويت على اقالتها او استمرارها بالمنصب".

وتابعت، ان "ملف شركة IQ هو أحد الملفات العديدة المسجلة ضد الوزارة وستناقش خلال الاستجواب القادم"، مشيرة الى ان "التعاقد مع الشركة لمدة 10 سنوات قد تم بطريقة سرية دون الإعلان عنه لإتاحة الفرصة للمنافسة من الشركات الأخرى، هذا ما يثير العديد من الشبهات".

وأضافت، ان "تعاقدات الوزارة تسببت بخسائر الدولة العراقية للمليارات، وخاصة ملحق عقد رقم 3 مع شركة FTTH، بالإضافة الى التنازل عن ضريبة المبيعات للشركات العاملة".

* خسارة المليارات

وسجلت الوزارة خسائر كبيرة لخزينة الدولة بدل رفدها بالتزامن مع برنامج الحكومة الساعي لتقليل الاعتماد على صادرات النفط، وهذا ما يؤكده المحلل السياسي، غالب الدعمي: ان "واردات وزارة الاتصالات انخفضت بنسبة كبيرة خلال بسبب سياسة الوزيرة الحالية هيام الياسري، فيما أشار الى ان التعاقد مع شركة IQ متهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنيت سابقة خطيرة.

وقال الدعمي في حوار متلفز: ان "الوزيرة وضعت هذه الشركة في قائمة العقوبات، وبعدها تفاوضت مع الشركة وتعاقدت معها"، مشيرا الى ان "ابرام العقد مع هذه الشركة يثير العديد من التساؤلات والشبهات".

*تسهيلات خيالية

أصدرت وزارة الاتصالات قرارات لا تتناسب مع حجم الخسارة التي تقدر بـ 990 مليار دينار ضد شركة IQ بعد ثبوت تهريبها الأنترنيت لأكثر من عامين، ومن ضمن هذه القرارات هو مصادرة أجهزتها تغريم مبلغ 10 % عن كل يوم تأخير، والغريب ان الشركة امتنعت عن دفع هذه الغرامات البسيطة بالمقارنة مع الأموال التي خسرها البلد جراء التعاقد مع هذه الشركة.

*كارثة التعاقد!

الى ذلك اتجهت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي الى مقاضاة الوزيرة لتضليلها الرأي العام وهدر أموال الدولة بعد نشرها وثيقة تثبت تعاقد الوزيرة مع شركة IQ مرة أخرى وايفاد مهندسين وموظفين الى موقع الشركة في تركيا لإتمام التعاقدات بحسب ما كشفته رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، بأن وزيرة الاتصالات تعاقدت من جديد مع شركة تهرب سعات الإنترنت بخسارة نحو 991 مليار دينار.

وقالت الفتلاوي، عبر منصة (إكس): "كارثة الكوارث.. شركة يتم ضبطها متلبسة في كركوك تهرّب سعات الإنترنت لأكثر من سنتين وتقوم وزارة الاتصالات بتضمينها مبلغ الخسارة ويقدر بـ(991) مليار دينار ومصادرة الأجهزة فترفض الدفع؛ لتقوم الوزارة بتغريمها 10٪ عن كل يوم تأخير بالدفع ولا تدفع".

وأضافت: "نتفاجأ بأن تقوم وزيرة الاتصالات بالتعاقد معها بعقد جديد لتمرير الترانزيت لعشر سنوات قادمة .

*فساد التعاقدات

ويثبت تكرار تعاقد الوزارة مع شركة IQ حجم الفساد واستغلال غياب المحاسبة والمراقبة على التعاقدات التي تبرم في الوزارات، بحسب، محلل سياسي علي الحبيب الذي يؤكد ان الشركة عبارة عن كيان تجاري محمي بالعلاقات الحكومية المتشعبة ولا ساس لها من الخدمة.

ويقول الحبيب في حديث للسومرية نيوز، ان "هذه التعاقدات تتم بالنظر الى وجود تضارب مصالح بين القطاع العام والخاص، واستغلال ضعف القوانين الت تحمي أموال البلد".

وتابع، ان "التعاقد مع الشركات الفاسدة لتعليل موضوعة احتكار السوق وغياب البدائل، حيث تتم هذه التعاقدات بطرق غير معلنة وبغرف مغلقة من خلال اجتماعات مصالح على حساب هدر المال العام وسرقة أموال الدولة".
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

وزارة الاتصالات

العراق

ملفات فساد

سرقة انترنيت

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
Play
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-28
Play
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
Play
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-27
Play
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
Play
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Play
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
Play
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
Play
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
Play
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
رحال
Play
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
Play
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
Play
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-28
Play
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
Play
قوانين السلكة الواحدة.. التخادم والتصادم - حلقة ٦٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-27
Play
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
Play
27-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Play
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
Play
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
Play
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
Play
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
رحال
Play
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
Play
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اخترنا لك
كركوك في قلب الجدل: حديث عن تعاقد بين وزارة الاتصالات وشركة متهمة
09:01 | 2025-01-28
تفكيك الفصائل.. إعلان رسمي وغموض حتمي
08:49 | 2025-01-28
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تحقيق في اجتماع مطار النجف وصعوبات تمرير الموازنة
06:28 | 2025-01-28
ارتفاع أجور النقل الخاص في كربلاء يشكل عبئاً على المواطنين ويستدعي تدخل الحكومة
06:27 | 2025-01-28
إيقاف إجازات عمل مكاتب العقود المرورية يهدد قوت آلاف العوائل... واحتجاج كبير!
06:22 | 2025-01-28
رغم اعتراض الإقليم... الحكومة توقع عقدا لتطوير حقل نفطي في كركوك
06:01 | 2025-01-28
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.