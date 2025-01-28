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بالفيديو: تعاقدات مشبوهة.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات
خاص السومرية
يثير تجديد التعاقد بين وزارة الاتصالات وشركة آي كيو المتهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنت جدلاً كبيراً، خاصة ان التعاقد تم بطريقة سرية فضلا عن الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة.
2025-01-28 | 13:01
2025-01-28T13:01:00+00:00
Alsumaria Tv
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بالفيديو: تعاقدات مشبوهة.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات
المصدر:
السومرية
245 مشاهدة
يثير تجديد التعاقد بين
وزارة الاتصالات
وشركة آي كيو المتهمة بسرقة وتهريب سعات
الانترنت
جدلاً كبيراً، خاصة ان التعاقد تم بطريقة سرية فضلا عن الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة.
ضجة كبيرة حدثت عقب الكشف عن تعاقد وزيرة الاتصالات مع شركة متهمة بسرقة وتهريب سعات
الانترنت
شركة IQ خرجت من قائمة العقوبات بقرار من
هيام
الياسري
واتخذ القرار بعد اتمام التعاقد مع الشركة بمبلغ يقدر بـ 910 مليار دينار
التعاقد مع الشركة لمدة عشر سنوات قد تم بطريقة سرية دون الاعلان عنه لاتاحة الفرصة للمنافسة من الشركات الاخرى، وهذا ما يثير العديد من الشبهات
وفي ظل الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة انخفضت واردات
وزارة الاتصالات
بنسبة كبيرة
ويثبت تكرار تعاقد الوزارة مع شركة IQ حجم الفساد واستغلال غياب المحاسبة والرقابة على التعاقدات التي تبرم في الوزارات
هذه التعاقدات تتم بغض النظر عن وجود تضارب مصالح بين القطاع العام والخاص
وتنتظر لجنة النقل والاتصالات موافقة رئاسة البرلمان لتحديد موعد استجواب وزيرة الاتصالات
ملف شركة IQ هو احد الملفات العديدة المسجلة ضد الوزارة وستناقش خلال الاستجواب
وتؤكد اللجنة البرلمانية ان اجابات الوزيرة خلال الاستجواب السابق لم تكن مقنعة
بينما سيجري العمل على ايجاد اجابات مقنعة للعديد من التساؤلات المبهمة المسجلة على الوزارة
لتحديد التصويت على اقالتها او استمرارها بالمنصب
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