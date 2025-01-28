بالفيديو: تعاقدات مشبوهة.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات‎

ضجة كبيرة حدثت عقب الكشف عن تعاقد وزيرة الاتصالات مع شركة متهمة بسرقة وتهريب سعاتشركة IQ خرجت من قائمة العقوبات بقرار منواتخذ القرار بعد اتمام التعاقد مع الشركة بمبلغ يقدر بـ 910 مليار دينارالتعاقد مع الشركة لمدة عشر سنوات قد تم بطريقة سرية دون الاعلان عنه لاتاحة الفرصة للمنافسة من الشركات الاخرى، وهذا ما يثير العديد من الشبهاتوفي ظل الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة انخفضت واردات بنسبة كبيرةويثبت تكرار تعاقد الوزارة مع شركة IQ حجم الفساد واستغلال غياب المحاسبة والرقابة على التعاقدات التي تبرم في الوزاراتهذه التعاقدات تتم بغض النظر عن وجود تضارب مصالح بين القطاع العام والخاصوتنتظر لجنة النقل والاتصالات موافقة رئاسة البرلمان لتحديد موعد استجواب وزيرة الاتصالاتملف شركة IQ هو احد الملفات العديدة المسجلة ضد الوزارة وستناقش خلال الاستجوابوتؤكد اللجنة البرلمانية ان اجابات الوزيرة خلال الاستجواب السابق لم تكن مقنعةبينما سيجري العمل على ايجاد اجابات مقنعة للعديد من التساؤلات المبهمة المسجلة على الوزارةلتحديد التصويت على اقالتها او استمرارها بالمنصب