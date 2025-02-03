نشرة السومرية.. توجيه لحسم التحقيق بمخالفات سلف المتقاعدين وتعليمات تنفيذ العفو العام

• يوجه بحسم التحقيق بمخالفات سلف المتقاعدين، وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب• يصدر تعليمات تنفيذ قانون العام.. ورئاسة الجمهورية تتسلم نسخة تعديل الأحوال الشخصية• ملف تهريب سعات الإنترنيت على طاولة .. تأكيد على ضرورة حفظ المال العام ومراقبة التعاقدات• تشكيل لكشف ملابسات حادث حقل كورمور الغازي.. والمعلومات تتحدث عن تعرضه لهجوم من