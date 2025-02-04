مطالبات بحلول منصفة لقانون اعادة الاراضي في كركوك

مخاوف يخلفها قانون اعادة الاراضي والعقارات ومعارضة من قبل بعض المكونات





تخوف وترقب يسود الشارع في بعد تصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة المنحل واعادة الاملاك والاراضي المصادرة الى اصحابها الشرعيين