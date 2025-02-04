فشل تشكيل حكومةِ اقليمِ كردستان... صراع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني!

الصراع بين والديمقراطي الكردستاني يعطل تشكيل الحكومة الجديدة





تعسرُ تشكيلِ حكومةِ اقليمِ رغمَ الاجتماعاتِ الخمسةِ التي عقدها الحزبان الديموقراطي والاتحاد في وعلى ما يبدو فان ولادةَ الحكومةِ الجديدةِ للاقليمِ لن ترى النورَ قريبا بسببِ الاختلافِ الكبيرِ على تقاسمِ مناصبِ الاقليمِ الكبرى