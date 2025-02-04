رغم امتلاكه اعلى الاحتياطات الغازية... العراق يعتمد على الغاز المستورد!

ستة مليارات دولار هي قيمة المحترق سنويا، يقابلها ثلاثة مليارات دولار قيمة المستورد. لا يزال يعتمد على المستورد رغم امتلاكه اعلى الاحتياطات النفطية... أين تذهب؟إليكم ما قاله المختصون لكادر في هذا التقرير