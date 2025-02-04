الاتحادية توقف تنفيذ قوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات‎.. فيديو

وفي حيثيات المشهد ايضاً فأن الامر الولائي القاضي بتعطيل سلة القوانين أتى عقب اصدار مجلس الأعلى اعماماً للمحاكم المختصة بالعمل بقانون العفو العام في والمحافظات.التعطيل المؤقت لسلة تشمل قانون العفو بالاضافة الى قانوني الاحوال الشخصية واعادة العقارات، تفسره الاتحادية بأنه جوازية وخطوة تأتي من منطلق انها تمثل اجراءً وقائيا مؤقتا إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين ومطابقتها للدستور من عدمه.وتؤكد الاتحادية أن الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه.فجاء القرار بناء على دعوى تقدم بها عشرة نواب طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين لعدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة.وإثر كل ذلك تفتح مجدداً صفحة القوانين الجدلية بعد أن طواها البرلمان بالتصويت عبر نظام السلة الواحدة، وسط تحذيرات من تصعيد المواقف بين الاطراف السياسية لتلافي خلق أزمة يمكن أن تتعقد وتدخل الوضع في متاهات يصعب الخروج منها.