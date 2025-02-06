ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. سريان العفو العام وحيتان الفساد تبتلع نادي الفروسية

- السوداني والمشهداني يؤكدان أهمية َ تكاملِ عملِ السلطتين التنفيذية والتشريعية للمضي في تحقيقِ البرنامجِ الحكومي- المالية النيابيةُ تحذرُ من حربٍ اقتصاديةٍ يقودُها في المنطقة ,, العراقُ ليس بمنأىً عن نيرانِها- بناءً على مقرراتِ مجلسِ القضاءِ الاعلى .. محاكمُ استئنافِ والقادسية تمضي بتطبيقِ قانونِ العفو العام ..- نادي الفروسية يستغيث ُبعد محاولاتِ تحويلِه لمجمعاتٍ سكنية ..املاكُ الدولةِ في خطرٍ من المتنفذين