نشرة السومرية.. الفروسية يستغيث من حيتان الفساد ودعوات ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجه غضبا عارما

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية 6 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# طعونٌ نيابية ٌ ضد قوانينِ السلةِ الواحدة..ومحاكمُ استئنافِ النجف والقادسية تمضي بتطبيقِ العفو العام



#نادي الفروسية يستغيث ُ من حيتانِ الفساد..واملاكُ الدولةِ في دائرةِ خطرِ المتنفذين



# دعواتُ ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجهُ غضبا عربيا ودوليا ..والعراقُ ُيحمّلُ المجتمعَ الدولي المسؤولية

# رئيسا الوزراءِ والبرلمانِ يؤكدان أهميةَ تكاملِ عملِ السلطتين التنفيذية والتشريعية واشادةٌ حكومية ٌ بتعديلِ الموازنة# طعونٌ نيابية ٌ ضد قوانينِ السلةِ الواحدة..ومحاكمُ استئنافِ النجف والقادسية تمضي بتطبيقِ العفو العام#نادي الفروسية يستغيث ُ من حيتانِ الفساد..واملاكُ الدولةِ في دائرةِ خطرِ المتنفذين# دعواتُ ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجهُ غضبا عربيا ودوليا ..والعراقُ ُيحمّلُ المجتمعَ الدولي المسؤولية