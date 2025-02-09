نائب: قانون العفو العام نص على نفاذه فور التصويت عليه

وأوضح خشان في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، أن بيان مجلس الأعلى لم يفهم الطعون بشكل دقيق، مشددًا على أن الطعن بأي قانون من السلة الواحدة يمتد تلقائيًا إلى بقية القوانين التي تم تمريرها بنفس الآلية.وأشار إلى أنه بإجراءات لإيقاف قانوني إعادة العقارات والأحوال الشخصية لكونهما ضمن حزمة القوانين ذاتها، معتبرًا أن المقايضة التشريعية التي تم اعتمادها لتمرير القوانين مخالفة للدستور.وأضاف أن مجلس الأعلى سبق أن أقر في عام 2019 بعلوية الاتحادية، مؤكدًا أن تتمتع بشرعية قانونية حتى في ظل عدم إقرار قانون خاص بها.وفي سياق آخر، وصف خشان تعطيل الدوام في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى بأنه تمرد على الدولة، منتقدًا تلك الخطوة التي جاءت على خلفية قرار الاتحادية الاخير.