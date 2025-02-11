وزارة الصناعة... 24 عاما من التدهور والاخفاق... من المستفيد؟

من أصل 67 ألف مصنع مسجل، توقف حوالي 35 ألف مصنع، ما ساهم في تدهور الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الواردات، مؤثرًا سلبًا على التجاري. يرى البعض أن مصالح المستفيدين من الاستيراد تقف عائقًا أمام تنشيط الصناعة المحلية. الخبراء يعتقدون أن إحياء الصناعة يتطلب تحديثًا شاملاً للمصانع القديمة، للتصدي لأزمة البطالة والفقر المستمرة.ماذا كشف الاقتصاديون؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!