نائب: ديوان الرقابة وهيئة النزاهة شخصا مخالفات بمشاريع مهمة بالبصرة

وقال الخزعلي، لـ نيوز، إن "هنالك ملاحظات لدى هيئة وديوان الرقابة المالية مثبتة بشأن وجود مخالفات مهمة في مشاريع محافظة منها مشروع الطوبة والنخيلة ومشروع قضاء القرنة والزبير والبراضعية وغيرها من المشاريع المحالة مؤخراً".وأضاف، أن "لدينا برلمانية مشكلة بالأمر 160 وستصدر قريبا توصياتها بشأن المشاريع المتلكئة والتي ثبتت فيها مخالفات من خلال ديوان الرقابة المالية وهيئة الاتحادية".