محمد الشبكي: البعثيون ينشطون في أربيل وحكومة كردستان لا تلتزم بالمساءلة والعدالة

وقال الشبكي إن قوات البيشمركة لعبت دورًا في تسهيل نشاط البعثيين، خاصة في نينوى، حيث لم تتخذ إجراءات صارمة لمنع تحركاتهم، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يسعى للسيطرة على سهل نينوى، إلا أن قوات لواء بابليون والمجتمع الشبكي أحبطت هذه المحاولات.وأكد الشبكي أن مدينة ليست عربية فقط، بل تضم مزيجًا متنوعًا من الأقليات، محملًا القوى الكردية مسؤولية سقوطها عام 2014، واتهم الحزب الديمقراطي بالسعي لـ”تكريدها”.وأشار إلى أن الشبك يقفون اليوم “حاجزًا أمام الطموحات الكردية” للسيطرة على الموصل، خصوصًا مع ما تملكه من ثروات نفطية، مشددًا على أن إقليم “يقوم بتهريب النفط من مناطق سهل وليس فقط من حقول ودهوك”.