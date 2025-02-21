ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. فساد مدير نفط الوسط وملف العجز المالي ومستجدات الحمى القلاعية

*لجنة النفط تتهم مدير نفط الوسط بممارسة التعسف ضد الموظفين والعاملين، وتكشف عن فساد وهدر في عمله*العراق والأمم المتحدة يبحثان آلية لاسترداد الأموال المهربة، والمنظمة الاممية تبدي استعدادها لتذليل العقبات*رغم انتعاش سوق النفط.. وزيرة المالية تتحدث عن عجز في الخزينة، واللجان النيابية تتحرى عن صحة المعلومات*كربلاء تمنع الجزر العشوائي احترازا من الحمى القلاعية.. واللجان البيطرية في تنفذ حملات للتلقيح