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ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. فساد مدير نفط الوسط وملف العجز المالي ومستجدات الحمى القلاعية
خاص السومرية
2025-02-21 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
303 مشاهدة
السومرية
نيوز – خاص
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الجمعة 21 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.
*لجنة النفط تتهم مدير نفط الوسط بممارسة التعسف ضد الموظفين والعاملين، وتكشف عن فساد وهدر في عمله
*العراق والأمم المتحدة يبحثان آلية
التعاون
لاسترداد الأموال المهربة، والمنظمة الاممية تبدي استعدادها لتذليل العقبات
*رغم انتعاش سوق النفط.. وزيرة المالية تتحدث عن عجز في الخزينة، واللجان النيابية تتحرى عن صحة المعلومات
*كربلاء تمنع الجزر العشوائي احترازا من الحمى القلاعية.. واللجان البيطرية في
الموصل
تنفذ حملات للتلقيح
>>
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