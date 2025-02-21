بنشرة السومرية.. فساد مدير نفط الوسط وعجز خزينة الدولة واستعدادات التشييع بلبنان

# الكشف عن تورط مدير بملفات فساد خطيرة، واتهامات تطاله بممارسة التعسف ضد الموظفين# وزيرة المالية تثير الجدل بوجود عجز في الخزينة، ولجان تتحرى دقة المعلومة عبر التوجه لاستضافتها# مطالبات بتدخل حكومي لاغلاق معامل الاسفلت والتكرير في الدجيل.. الاهالي يشكون من انتشار الامراض بفعل تلوث الهواء# في .. استعدادات متواصلة لتشييع جثمان نصر الله.. وقوات الجيش تعلن حالة الاستنفار القصوى