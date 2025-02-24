ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. منافذ الإقليم تحت مجهر النزاهة وبغداد تفقد حزامها الأخضر

- إحالة ملف منافذ الإقليم غير الرسمية الى والادعاء العام.. والكشف عن استمرار تهريب نفط- عدد سكان يتجاوز ستة واربعين مليونا حسب نتائج التعداد، والتخطيط تؤكد: البيانات ستحقق بتوزيع الموارد- حزام الأخضر مهدد بالاندثار.. جهات حكومية تعتزم تحويل مساحات خضراء بأطراف العاصمة الى سكنية- الاطاحة بقتلة كلية الشرطة في .. ومصادر تؤكد: الجريمة ارتكبت على خلفية ثأر عشائري