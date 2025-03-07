فساد وغياب التخطيط... المشاريعِ الشبابيةِ والرياضيةِ في ميسان معطلة

تشهدُ العديدُ من المشاريعِ الشبابيةِ والرياضيةِ في تلكؤًا واضحًا، بسببِ نقصِ التمويلِ، ,الفسادِ الإداري، وغيابِ التخطيطِ الفعّال، مما تسبب باندثار العديد من المشاريع التي كانت مخصصة لشباب المحافظة، ومشاريع اخرى تم الاستحواذ عليها.كيف برر بعض المسؤولين في الأمر؟ إليكم هذا التقرير من السومرية!