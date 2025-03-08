نائب: صحوة شعبية قادمة نحو المشروع الوطني وتهريب النفط يشمل جميع المناطق

وتطرق الجبوري في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، إلى إقالة أحمد الحاصود من رئاسة مجلس محافظة نينوى، نافيًا أن يكون السبب وراء ذلك علاقته برئيس هيئة الحشد الفياض، مؤكدًا أن “الحاصود لم يوفق في إدارة جلسات المجلس، لكن قضية الشهادة المزورة لم تكن السبب الحقيقي في إقالته”.وشدد على أن نينوى لن تعود إلى إدارة آل النجيفي، محملًا أثيل النجيفي جزءًا من المسؤولية غير المباشرة في سقوط الموصل بيد تنظيم الارهابي.وفيما يتعلق بالوضع الأمني، كشف الجبوري عن وجود معسكرات على الحدود السورية تضم مقاتلين من باكستان وأفغانستان، محذرًا من أن هذه التجمعات قد تؤثر على استقرار سوريا والمنطقة.وأضاف أن أي تدخل في سوريا يعد “لعبًا بالنار”، خاصة في ظل وجود رئيس أمريكي وصفه بـ”المنفلت”.وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الجبوري أن القرارات الأمريكية المتعلقة بالنظام المالي لها تأثيرات خطيرة على العراق.كما تحدث الجبوري، عن ملف تهريب النفط، مؤكدًا أن بعض الفصائل كانت تهرب النفط من حقول القيارة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التهريب موجود في جميع مناطق العراق وليس مقتصرا على جهة دون أخرى.وانتقد الجبوري، ما وصفه بـ”استخدام قادة السنة لملف المساءلة والعدالة كأداة لتصفية الحسابات”، في إشارة إلى الصراعات السياسية داخل البيت السني.