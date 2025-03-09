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الزبيدي يكشف عن تحذير بريطاني للعراق ويحذر من هذا الامر

خاص السومرية

2025-03-09 | 18:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الزبيدي يكشف عن تحذير بريطاني للعراق ويحذر من هذا الامر
6,187 شوهد

كشف رئيس حركة إنجاز، باقر جبر الزبيدي، عن عدة ملفات حساسة تتعلق بالوضع الإقليمي والداخلي للعراق، مشيرًا إلى وجود وساطة حقيقية يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لتجنب مواجهة عسكرية مع إيران.

وأشار الزبيدي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، إلى أن شركة بريطانية عرضت استثمار الغاز المصاحب في العراق، إلا أن وزير النفط رفض هذا العرض.

وفي سياق أمني، أوضح أن البريطانيين حذروا العراق بعد افتتاح منفذ الشيب الحدودي من دخول المتفجرات عبر إيران.

وفيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي، أكد الزبيدي أن حزب الله كان يضرب إسرائيل بصواريخ إيرانية. كما حذر من أن المخططات الأمريكية لن تستثني الأردن أو العراق.

وعن مستقبل سوريا، قال الزبيدي إن البلاد ذاهبة نحو التقسيم تحت إدارة الجولاني.

ورغم هذه التحديات، شدد الزبيدي على أن النظام السياسي العراقي متماسك وقادر على مواجهة أي مخططات تهدف إلى زعزعته، لكنه أشار إلى عزوف 80% من العراقيين عن المشاركة في الانتخابات.
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