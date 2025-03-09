الزبيدي يكشف عن تحذير بريطاني للعراق ويحذر من هذا الامر

وأشار الزبيدي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، إلى أن شركة بريطانية عرضت استثمار الغاز المصاحب في العراق، إلا أن وزير النفط رفض هذا العرض.وفي سياق أمني، أوضح أن البريطانيين حذروا بعد افتتاح منفذ الشيب الحدودي من دخول المتفجرات عبر .وفيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي، أكد الزبيدي أن حزب الله كان يضرب إسرائيل بصواريخ إيرانية. كما حذر من أن المخططات الأمريكية لن تستثني الأردن أو .وعن مستقبل سوريا، قال الزبيدي إن البلاد ذاهبة نحو التقسيم تحت إدارة الجولاني.ورغم هذه التحديات، شدد الزبيدي على أن النظام السياسي متماسك وقادر على مواجهة أي مخططات تهدف إلى زعزعته، لكنه أشار إلى عزوف 80% من عن المشاركة في الانتخابات.